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| | Apple не намерена покупать у Disney Netflix

Apple не намерена покупать у Disney Netflix

Сегодня, 11:41
Эдди Кью, занимающий должность вице-президента Apple, заявил о том, что компания не намерена приобретать компании Disney и Netflix, специализирующиеся на предоставлении мультимедийных развлекательных услуг.

Apple не намерена покупать у Disney Netflix

 

Ранее в Сети возникли некие предположения относительно возможной покупки Disney и Netflix корпорацией Apple. Комментируя данные слухи, Эдди Кью заявил о том, что в Apple работают над наиболее комфортным способом предоставления продукции различных медиа и СМИ своим пользователям без приобретения вышеперечисленных компаний. Представители Apple также отметили, что вместо заключения столь масштабных соглашений в корпорации разрабатывают более мелкие активы, позволяющие улучшить жизнь пользователей.

По словам Эдди Кью, в данном аспекте суть заключается не в финансовом вопросе, с которым у Apple не возникает проблем, а в выборе нужных инвестиций, которые в будущем принесут пользу не только компании, но и её клиентам.
Александр Вест
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