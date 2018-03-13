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| | Samsung Galaxy J8+ получил Android Oreo и 4 ГБ оперативной памяти

Samsung Galaxy J8+ получил Android Oreo и 4 ГБ оперативной памяти

Сегодня, 11:15
В середине нынешнего года состоится анонс долгожданного смартфона от компании Samsung модели Galaxy J8+. Новинку оснастят четырьмя гигабайтами оперативной памяти, а также операционной системой Android восьмой версии.

Samsung Galaxy J8+ получил Android Oreo и 4 ГБ оперативной памяти

 

Уже с завода Samsung Galaxy J8+ будет поставляться с ОС Android Oreo. Благодаря тестированию устройства в популярном бенчмарке под названием Geekbench в Сети появилась подробная информация о технических характеристиках данного устройства. Стоит отметить, что Galaxy J8+ получил наименование SM-J805G, по которому устройство отыскали в таблице результатов бенчмарка. Согласно обнародованным данным, смартфон получит процессор от компании Qualcomm модели Snapdragon 625, в котором каждое из восьми ядер работает на частоте 1,8 гигагерц.

Также к достоинствам гаджета стоит отнести четыре гигабайта оперативной памяти, которых должно хватить для запуска самых ресурсоёмких приложений и обеспечения комфортной мультизадачности.
Александр Вест
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