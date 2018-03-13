В российском сегменте YouTube рекламу будет продавать IMHO

Руководитель селлера Мария Лапушкина проинформировала, что компания IMHO будет продавать видеорекламу на российских каналах, поддерживающих YouTube.

Анна Котова

Примерно 150 площадок, на которых демонстрировались интернет-версии телевизионных передач, будут подвержены изменениям. Также данному изменению подвергнутся и официальные каналы. Отметим, что до этого такой рекламой занималась корпорация Google. Компания официально подтвердила данную информацию, но от объяснений отказалась.Напоминаем, что компания IMHO уже 12 лет занимается распространением эксклюзивной рекламы на главной странице поисковой программы «Яндекс», которая является главным поставщиком рекламных роликов Рунета. Однако в прошлом году «Яндекс» полностью изменил правила сотрудничества, а также отменил эксклюзив, что дает возможность поисковой системе самостоятельно тестировать все товары и форматы. Однако у IMHO все же остались права продавать рекламу на сервисе.