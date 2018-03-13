Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
| | Появились новые подробности дизайна будущих iPhone

Появились новые подробности дизайна будущих iPhone

Сегодня, 10:06
Стало известно, что Apple значительно планируют видоизменить дизайн будущих iPhone. Привычный вырез вверху дисплея новых флагманов будет убран. Внешний вид смартфонов станет непривычным без "челки". Корпорация утверждает, что панель будет использована с максимальным эффектом.

Появились новые подробности дизайна будущих iPhone

 

Впервые «монобровь» («челка») появилась в iPhone X. В этой части разработчиками установлена камера TrueDepth и датчики для определения лиц. Этот элемент дизайна десятой модели позаимствовали многие другие производители, в основном в Китае.

Новые iPhone, несмотря на отсутствие примечательной «челки», будут укомплектованы системой опознания лица собственника, возможно, датчики будут иметь вид выдвижной боковой панели. Сейчас Apple старается увеличить выпуск лазерных модулей, необходимых для системы Face ID.
Новости по теме
В Сети представлен окончательный вариант дизайна iPhone 8
В Сети представлен окончательный вариант дизайна iPhone 8

Окончательный вариант ожидаемого смартфона iPhone 8 появился в Сети. Изображения предоставила компания Nodus, которая разрабатывала чехол для флагмана от Apple.

Bosch будет разрабатывать датчики движения на iPhone
Bosch будет разрабатывать датчики движения на iPhone

Поставщик финансовой информации для бирж Bloomberg заявил о том, что немецкая компания Bosch будет разрабатывать датчики движения на iPhone для

На новых iPhone 6 появится светящийся логотип Apple
На новых iPhone 6 появится светящийся логотип Apple

Издание TechCrunch со ссылкой на блогеров, регулярно сообщающих подробности о новинках Apple ранее официальных релизов, проинформировало, что на задней панели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости