Появились новые подробности дизайна будущих iPhone

Стало известно, что Apple значительно планируют видоизменить дизайн будущих iPhone. Привычный вырез вверху дисплея новых флагманов будет убран. Внешний вид смартфонов станет непривычным без "челки". Корпорация утверждает, что панель будет использована с максимальным эффектом.

Впервые «монобровь» («челка») появилась в iPhone X. В этой части разработчиками установлена камера TrueDepth и датчики для определения лиц. Этот элемент дизайна десятой модели позаимствовали многие другие производители, в основном в Китае.Новые iPhone, несмотря на отсутствие примечательной «челки», будут укомплектованы системой опознания лица собственника, возможно, датчики будут иметь вид выдвижной боковой панели. Сейчас Apple старается увеличить выпуск лазерных модулей, необходимых для системы Face ID.