На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей

В Казахстане на космодроме Байконур в скором времени должна появиться специальная 60-метровая подвижная башня, которую будут использовать для посадки членов экипажа в космические корабли.

Российский космический корабль под названием «Федерация» должен осуществить свой первые полёт уже через четыре года. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» занимаются созданием ракеты «Союз-5», которая должна будет вывести «Федерацию» на земную орбиту в 2022 году. Сама «Федерация» также будет сделана специалистами «Энергии». Эксперты заметили, что ракета «Союз-5» напоминает «Зенит» по своей компоновке.

Александр Вест

Посадка членов экипажа в космический корабль планируется осуществляться с использованием специального лифта, который будет установлен на 60-метровую башню-ферму. Федерация» направится к МКС в рамках беспилотного полёта уже в 2023 году, а годом позже планируется запуск корабля с двумя космонавтами на борту.