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| | Скоро появится Zenfone 5 Max, более производительный, чем Zenfone 5

Скоро появится Zenfone 5 Max, более производительный, чем Zenfone 5

Вчера, 21:32
Недавно компания Asus презентовала смартфоны Zenfone 5, Zenfone 5X, и 5 Lite. По словам инсайдеров, производитель подготовил для покупателей сюрприз в виде еще одного гаджета данной линейки, но держит эту информацию в секрете.

Скоро появится Zenfone 5 Max, более производительный, чем Zenfone 5

 

В Сети появились результаты тестирования мобильных устройств Asus программой Geekbench. Эксперты обратили внимание на интересную платформу аппаратов. По мнению специалистов, производитель занимается созданием необъявленного телефона Zenfone 5 Max. Он имеет кодовое название X00QD. Во время тестирования инсайдеры заметили наличие в данной модели самой популярной системы в премиальных смартфонах. Речь идет о SoC Snapdragon 660. Именно на данный чипсет профессионалы обратили внимание. В Zenfone 5 используется Snapdragon 636.

Скоро появится Zenfone 5 Max, более производительный, чем Zenfone 5

 

Аппарат Zenfone 5 Max оснащен ОЗУ объемом 4ГБ. Мобильное устройство работает на базе Android 8.0. Неофициальные источники сообщают о наличии в телефоне экрана размером 5,7 дюймов. Точная дата выпуска и стоимость гаджета пока остаются загадкой для рядовых пользователей и журналистов.
Домбровский Сергей
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