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| | Huawei Nova 3e появится за неделю до старших флагманских смартфонов

Huawei Nova 3e появится за неделю до старших флагманских смартфонов

Сегодня, 20:42
Производитель собирается представить Huawei P20 Lite под именем Huawei Nova 3e за неделю до даты официальной презентации флагманской линии смартфонов. Анонс Huawei P20 назначен на 27 марта и должен пройти в Париже.

Huawei Nova 3e появится за неделю до старших флагманских смартфонов

 

По свидетельству различных информационных источников, уже 20 марта будет представлена облегченная версия флагманской модели производителя - Huawei Nova 3e. Презентация lite-версии пройдет в нескольких странах.

Подтверждение предстоящей презентации гаджета появилось на официальной странице компании Huawei. Huawei Nova 3e будет оборудована модным безрамочным дисплеем и маленьким вырезом под динамик. Кроме того в гаджете будет сдвоенная камера и дактилоскопический сканер на тыльной поверхности.

Флагманская серия смартфонов Huawei P20 будет официально представлена покупателям в Париже 27 марта текущего года. Критики сообщают, что мобильные устройства из этой линии превзойдут даже iPhone X. Цена новинки предположительно будет находиться в диапазоне 600 долларов.
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