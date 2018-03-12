Huawei Nova 3e появится за неделю до старших флагманских смартфонов

Производитель собирается представить Huawei P20 Lite под именем Huawei Nova 3e за неделю до даты официальной презентации флагманской линии смартфонов. Анонс Huawei P20 назначен на 27 марта и должен пройти в Париже.

По свидетельству различных информационных источников, уже 20 марта будет представлена облегченная версия флагманской модели производителя - Huawei Nova 3e. Презентация lite-версии пройдет в нескольких странах.Подтверждение предстоящей презентации гаджета появилось на официальной странице компании Huawei. Huawei Nova 3e будет оборудована модным безрамочным дисплеем и маленьким вырезом под динамик. Кроме того в гаджете будет сдвоенная камера и дактилоскопический сканер на тыльной поверхности.Флагманская серия смартфонов Huawei P20 будет официально представлена покупателям в Париже 27 марта текущего года. Критики сообщают, что мобильные устройства из этой линии превзойдут даже iPhone X. Цена новинки предположительно будет находиться в диапазоне 600 долларов.