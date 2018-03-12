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| | Геймеры получат в подарок от Microsoft 18-каратный золотой банан

Геймеры получат в подарок от Microsoft 18-каратный золотой банан

Сегодня, 19:57
Американская корпорация Microsoft совместно с разработчиком игр Rare придумали новый способ продвижение своего нового продукта Sea of Thieves на потребительском рынке.

Геймеры получат в подарок от Microsoft 18-каратный золотой банан

 

Корпоративная игра с пиратской тематикой Sea of Thieves выйдет в свет на Xbox One и ПК уже 20 марта. Однако конкурс среди геймеров начинается 19 марта. В этом конкурсе смогут принять участие только команды, в которые войдут четыре человека. Суть турнира заключается в том, чтобы отгадать 15 загадок, подсказки на которые спрятаны как в интернете, так и в реальном мире. Подсказки будут размещены в крупных городах: Лондон, Берлин, Сидней и Париж.

 
Отметим, что команда победителей получит от организаторов четыре 18-каратных золотых бананов. Стоимость данного приза составляет 100 тысяч долларов.

Анна Котова
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