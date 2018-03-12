Геймеры получат в подарок от Microsoft 18-каратный золотой банан

Корпоративная игра с пиратской тематикой Sea of Thieves выйдет в свет на Xbox One и ПК уже 20 марта. Однако конкурс среди геймеров начинается 19 марта. В этом конкурсе смогут принять участие только команды, в которые войдут четыре человека. Суть турнира заключается в том, чтобы отгадать 15 загадок, подсказки на которые спрятаны как в интернете, так и в реальном мире. Подсказки будут размещены в крупных городах: Лондон, Берлин, Сидней и Париж.
Геймеры получат в подарок от Microsoft 18-каратный золотой бананСегодня, 19:57
Студия Rare проинформировала о том, что скоро в Sea of Thieves будет проходить финальное альфа-тестирование. Корпорация Microsoft в связи с этим событием
Представители британской компании-разработчика Rare выпустили новый ролик об игре Sea of Thieves. В нем рассказывается о влиянии геймеров на разработку игры.
Британская компания Rare Ltd, работающая над Sea of Thieves, передает, что запустила специальную инсайдерскую программу, предоставляющую доступ к