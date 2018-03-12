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| | Toshiba презентовала смарт-очки на базе ОС Widows 10

Toshiba презентовала смарт-очки на базе ОС Widows 10

Сегодня, 18:45
Транснациональная японская корпорация Toshiba официально представила новый гаджет, получивший название dynaEdge. Устройство сочетает в себе миниатюрный компьютер и оптический модуль, который одевается поверх очков.

Toshiba презентовала смарт-очки на базе ОС Widows 10

 

«Интеллектуальный» комплект содержит камеру разрешением 5 МП, два наушника, чип GPS и прибор, измеряющий проекцию видимого ускорения. На видеохостинге YouTube опубликовали ролик, на котором запечатлен dynaEdge во всей красе. Управлять устройством можно с помощью операционной системы Windows 10. Пользователям представят понятный интерфейс, позволяющий выполнять необходимые действия даже самым неискушенным юзерам.


Основным отрицательным моментом гаджета является отсутствие удаленного управления. Владелец аппарата должен подключать к нему компоненты с помощью USB шнура и носить на голове, а это создаст дискомфорт. Компания Toshiba занимается устранением этого недостатка. Сейчас смарт-очки dynaEdge не поступили на массовый рынок. То, что недоступно простым смертным, без проблем получают привилегированные члены общества. Корпоративные клиенты уже сейчас могут предварительно заказать устройство.
Домбровский Сергей
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