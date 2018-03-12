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| | Мошенники научились майнить критовалюту за счет пользователей смартфонов

Мошенники научились майнить критовалюту за счет пользователей смартфонов

Сегодня, 18:18
Как сообщают эксперты по антивирусному программному обеспечению, новые технологии мошенников позволяют преступникам добывать критовалюту за счет пользователей смартфонов. Названо мобильное приложение, приспособленное для подобной схемы обмана.

Мошенники научились майнить критовалюту за счет пользователей смартфонов

 

Сотрудники компании-разработчика антивирусов сообщают, что мошенниками изобретены новые способы обмана пользователей – теперь страдают владельцы смартфонов. С помощью вредоносных приложений злоумышленники забирали всю добытую пользователями-майнерами криптовалюту.

Одним из таких приложений является Monero Miner, которое скачали более 50 тысяч пользователей из Google Play. Как можно понять из его названия, XMR занималось майнингом валюты, известной как Monero. Ничего из заработанного пользователями не поступило на их электронный кошелек, но поступало на счет разработчика программы. В настоящее время администрация удалила эту программу.

Кроме открытой добычи критовалют есть и приложения, в которых данная функция остается скрытой для владельца гаджета. Ранее сообщалось, что подобное программное обеспечение автоматически уславливалось на компьютеры и ноутбуки пользователей при посещении сайтов с сомнительной репутацией, например, порно-сайтов.
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