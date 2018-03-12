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| | Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом

Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом

Сегодня, 16:15
Купертинцы из Apple готовят к релизу новый MacBook, который окажется дешевле предыдущего, но не уступит ему в качестве. Об этом пишет Digitimes.

Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом

 

Согласно информации из источника, сейчас разработчики завершают процесс обсуждения функционала, которым будет обладать гаджет. Ожидается, что новый MacBook будет иметь экран в 13 дюймов, который будет идентичен дисплею 13-дюймовом MacBook Pro. На данный момент это вся информация, которой обладают источники.

Однако они уверяют, что бюджетность новому MacBook обеспечат экраны, производимые компанией LG Display. Поэтому ценник вряд ли поднимется выше 1000 долларов. Также сообщается, что производство MacBook начнётся в мае этого года, чтобы к концу июня девайса смогли поступить в продажу.
Елизавета Трюфель
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