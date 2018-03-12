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| | Российские физики рассказали, как сделать квантовый интернет высокоскоростным

Российские физики рассказали, как сделать квантовый интернет высокоскоростным

Сегодня, 16:16
Российские физики рассказали, что с помощью одного «забытого» материала смогут сделать квантовый интернет высокоскоростным. С помощью карбида кремния можно повысить скорость распространения информации более чем на 1 Гбит/с и сделать квантовый интернет быстрым.

Российские физики рассказали, как сделать квантовый интернет высокоскоростным

 

Мировые компании полным ходом ведут процесс по созданию фотонных компьютеров. Квантовые устройства создадут «революцию» в сфере безопасности данных. Зашифрованные данные будущие компьютеры смогут взламывать за секунды. Ученые предусмотрели этот факт и уже создали «противоядие» - квантовую криптографию, которая будет защищать передаваемые сведения. Хакеры не смогут украсть данные. По мнению ученых, безопаснее всего делиться информацией при помощи одиночных фотонов, так как злоумышленники могут перехватить дополнительные фотоны.

Ученые из Центра фотоники изучили однофотонную люминесценцию центров окраски в карбиде кремния. Они сделали вывод, что центры окраски — это точечные недостатки кристаллической решетки, которые обладают световым переходом в той части спектра, где бездефектный кристалл является прозрачным.

Другие ученые утверждают, что в будущем смогут обнаружить и другие материалы, схожие с карбидом кремния по яркости однофотонного излучения.
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