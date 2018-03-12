Роcсийский ГЛОНАСС догонит по точности американский GPS

Уже в ближайшие несколько лет российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС сможет сравняться по точности с американской GPS. Представители отечественных СМИ утверждают, что «Роскосмос» уже получил поручение от Владимира Путина, который потребовал снизить погрешность определения координат в три раза.

Николай Офицеров

Для этого следующая генерация спутников «Глонасс-К2» будет брать в учет помехи, возникающие при прохождении навигационного сигнала через слои атмосферы. Поправка будет встроена в сам навигационный сигнал. Таким образом, конечный пользователь сможет получать более точную отчетность о своем местоположении. То же самое относится и к прокладыванию маршрута.«Глонас-К2» будет обладать электронным и технологическим оснащением, которое западные санкции никак не ограничивают. Защита эскизного проекта аппарата должна пройти уже в 2018 году. Планируется также и то, что запуск первого спутника «Глонасс-К2» состоится в 2020-2021 годах.