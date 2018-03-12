Huawei представила безрамочный смартфон Honor 7C дешевле $150

Компания Huawei презентовала бюджетную версию смартфона Honor 7X. Безрамочный гаджет с двойной камерой и сканером отпечатка пальца можно приобрести менее чем за 150 долларов.

Виктория Озерова

Huawei представила главного конкурента бюджетных смартфонов от Xiaomi и Meizu. Honor 7C стал дешевой версией флагмана Honor 7X. Девайс получил довольно привлекательные технические характеристики: 5,99-дюймовый дисплей, двойную основную камеру в 13 и 2 Мп и фронтальную в 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 450 с 8 ядрами и аккумулятор в 3000 мАч. Смартфон также оснащен сканером отпечатка пальца, функцией поддержки двух сим-карт и 4G VoLTE. Работает Huawei Honor 7C под управлением Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.Гаджет доступен в двух версиях: 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной и 4 Гб плюс 64 Гб. Стоимость 142 и 205 долларов соответственно. Продажи стартуют 13 марта.