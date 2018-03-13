Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали

Разработчики сервиса WhatsApp немного поработали над одной из самых главных функций мессенджера. Специалисты решили усовершенствовать опцию по удалению сообщений.

Анна Котова

После усовершенствования пользователь может удалить сообщений с другого устройства. Однако это возможно только в течение одного часа и восьми минут после того, как сообщение было отправлено. До обновления пользователи могли удалить послание только в течение 8,5 минут. Однако пользователи нашли одну лазейку. Для удаления сообщений нужно было поставить устройство в офлайн режим или воспользоваться любой хакерской программой. Отметим, что сейчас бета-версия приложения уже доступна для скачивания на любых платформах.Ранее информировалось, что сервис WhatsApp объявил о разработке собственной платежной системы. Сейчас специалисты полностью задействованы в создании данной возможности.