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| | Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали

Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали

Сегодня, 03:30
Разработчики сервиса WhatsApp немного поработали над одной из самых главных функций мессенджера. Специалисты решили усовершенствовать опцию по удалению сообщений.

Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали

 

После усовершенствования пользователь может удалить сообщений с другого устройства. Однако это возможно только в течение одного часа и восьми минут после того, как сообщение было отправлено. До обновления пользователи могли удалить послание только в течение 8,5 минут. Однако пользователи нашли одну лазейку. Для удаления сообщений нужно было поставить устройство в офлайн режим или воспользоваться любой хакерской программой. Отметим, что сейчас бета-версия приложения уже доступна для скачивания на любых платформах.

Ранее информировалось, что сервис WhatsApp объявил о разработке собственной платежной системы. Сейчас специалисты полностью задействованы в создании данной возможности.
Анна Котова
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