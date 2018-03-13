Эксперты: Смартфон HTC U12 может превзойти Samsung Galaxy S9

До выхода HTC U12 еще месяц, но эксперты уже прогнозируют ему немалый успех. По словам представителя компании Шера Вонга, технология 5G со встроенным модемом гаджета сделают прорыв в мире смартфонов.

Виктория Озерова

В Сети появилась новая информация о HTC U12. Гаджет, по прогнозам производителей, станет настоящим прорывом на рынке электроники. Смартфон сможет затмить даже Samsung Galaxy S9 и остальные девайсы популярных компаний. Ранее стало известно, что HTC U12 получит безрамочный дисплей, мощный процессор, двойную камеру и защиту от пыли и влаги и будет оснащен «по последнему слову» техники, но не это станет главной особенностью гаджета.По заявлению эксперта Шера Вонга, настоящим прорывом в сфере смартфонов станет встроенная технология 5G с функцией модема, что позволит аппарату подключаться к соответствующим сетям во всех регионах, где это будет возможно. Презентация HTC U12 назначена на апрель текущего года.