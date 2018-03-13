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| | Эксперты: Смартфон HTC U12 может превзойти Samsung Galaxy S9

Эксперты: Смартфон HTC U12 может превзойти Samsung Galaxy S9

Сегодня, 01:30
До выхода HTC U12 еще месяц, но эксперты уже прогнозируют ему немалый успех. По словам представителя компании Шера Вонга, технология 5G со встроенным модемом гаджета сделают прорыв в мире смартфонов.

Эксперты: Смартфон HTC U12 может превзойти Samsung Galaxy S9

 

В Сети появилась новая информация о HTC U12. Гаджет, по прогнозам производителей, станет настоящим прорывом на рынке электроники. Смартфон сможет затмить даже Samsung Galaxy S9 и остальные девайсы популярных компаний. Ранее стало известно, что HTC U12 получит безрамочный дисплей, мощный процессор, двойную камеру и защиту от пыли и влаги и будет оснащен «по последнему слову» техники, но не это станет главной особенностью гаджета.

По заявлению эксперта Шера Вонга, настоящим прорывом в сфере смартфонов станет встроенная технология 5G с функцией модема, что позволит аппарату подключаться к соответствующим сетям во всех регионах, где это будет возможно. Презентация HTC U12 назначена на апрель текущего года.
Виктория Озерова
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