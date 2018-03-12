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| | В 2018 году проведут первый полет китайского самолета-амфибии

В 2018 году проведут первый полет китайского самолета-амфибии

Сегодня, 13:06
До конца 2018 года планируется провести первый тестовый полет на воде самого большого самолета-амфибии AG600 китайского производства. Отметим, что данное судно разработано для того, чтобы ликвидировать лесные пожары.

В 2018 году проведут первый полет китайского самолета-амфибии

 

Сообщается, что стартовать судно будет с водной поверхности резервуара, который находится в провинции Хубэй. На этой же территории в Северном Китае также будут располагаться: центр спасателей, база для тренировок, а также помещение со спасательным оборудованием. Самолет-амфибию AG600 создали в 2016 году, а в 2017 году состоялся первый тестовый полет с твердой поверхности.

Данная разработка предназначена не только для тушения лесных пожаров, но и для мониторинга морской глади, а также перевозке грузов. У судна есть четыре турбовинтовых двигателя, за 20 секунд лайнер набирает 12 тонн воды. AG600 – это самый большой самолет среди своего класса не только в Китае, но и во всем мире.
Анна Котова
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