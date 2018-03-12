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| | Эксперты: Компания Xiaomi сможет заменить американского гиганта Apple

Эксперты: Компания Xiaomi сможет заменить американского гиганта Apple

Сегодня, 12:34
Опытные эксперты из США назвали три весомые причины, которые объясняют теорию, что в перспективе компания Xiaomi сможет не только подвинуть американского гиганта Apple, но и полностью его заменить на рынке технологий.

Эксперты: Компания Xiaomi сможет заменить американского гиганта Apple

 

В первую очередь, китайская компания Xiaomi способна представить большой ассортимент своих гаджетов, и с каждым годом только пополняет палитру своих устройств. Вторая причина – это демократическая стоимость смартфонов Xiaomi, который в разы дешевле iPhone и других гаджетов Apple.

Третья причина в том, что разработчики Xiaomi внимательно следят за модой гаджетов, а иногда даже задают её. К примеру, смартфон Xiaomi Mi Mix оказался первым в мире мобильным аппаратом. Который был выпущен с безрамочным дисплеем. Аналитики утверждают, что если вдруг компания Apple исчезнет, её место может занять гигант из Китая Xiaomi.
Светлана Славянская
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