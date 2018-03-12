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| | Популярную игру The Division 2 разрабатывают более 1000 человек

Популярную игру The Division 2 разрабатывают более 1000 человек

Сегодня, 11:54
Популярную компьютерную игру в жанре TPS The Division 2 разрабатывает более 1000 человек и на этот раз уже шесть компаний-разработчиков. Официальный релиз запланирован на весну 2019 года.

Популярную игру The Division 2 разрабатывают более 1000 человек

 

Новость о том, что планируется выйти продолжение популярной игры The Division, стало приятной неожиданностью для геймеров. Руководители проекта Massive Entertainment задействовали шесть компания и более одной тысячи опытных разработчиков, чтобы сделать игру более реалистичной и увлекательной.

На сегодняшний день известно, что проект намного расширили и теперь геймеры смогут виртуально посещать несколько городов, когда первая игра происходила исключительно в Нью-Йорке. Сообщается, что на PlayStation, Xbox One и Windows выход The Division 2 состоится в 2019 году.
Светлана Славянская
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