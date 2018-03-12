«Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России

Телекоммуникационная компания «Мегафон» значительно изменяет тарифную сетку «Включайся». Акцент переносится с голосовой связи на развитие Интернет-соединений.

Домбровский Сергей

Трансформации ожидают пользователей 12 марта. По словам представителей «Мегафона», абоненты получат новые перспективы. Пользоваться Facebook Messenger, Telegram, «Там-Там», Snapchat теперь можно бесплатно. Тариф «Смотри» стал на 21% дешевле, чем прежде. В более дорогих пакетах появился бесплатный доступ к картинам в «Амедиатеке».Конкуренты «Мегафона» пока не комментируют изменения в тарифах этой компании. Эксперты предполагают, что МТС, «Вымпелком» и прочие коммуникационные организации должны сделать ответный ход, дабы привлечь внимание клиентов. На этом принципе зиждется рыночная борьба фирм.