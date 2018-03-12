ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов Трампа-младшего высмеяли в Сети из-за мема "Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва Алексей Панин развращает малолетнюю дочь эротикой 16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии «Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной
| | «Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России

«Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России

Сегодня, 11:49
Телекоммуникационная компания «Мегафон» значительно изменяет тарифную сетку «Включайся». Акцент переносится с голосовой связи на развитие Интернет-соединений.

«Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России

 

Трансформации ожидают пользователей 12 марта. По словам представителей «Мегафона», абоненты получат новые перспективы. Пользоваться Facebook Messenger, Telegram, «Там-Там», Snapchat теперь можно бесплатно. Тариф «Смотри» стал на 21% дешевле, чем прежде. В более дорогих пакетах появился бесплатный доступ к картинам в «Амедиатеке».

Конкуренты «Мегафона» пока не комментируют изменения в тарифах этой компании. Эксперты предполагают, что МТС, «Вымпелком» и прочие коммуникационные организации должны сделать ответный ход, дабы привлечь внимание клиентов. На этом принципе зиждется рыночная борьба фирм.
Домбровский Сергей
Новости по теме
"МегаФон" предлагает смартфоны по акционной цене для тарифов "Включайся"

На Урале "МегаФон" предлагает смартфоны по сниженным ценам для клиентов, выбравшим тариф "Включайся". Оператор предоставляет возможнотсть выбрать смартфон по

Гендиретор
Гендиретор "Мегафона" рассказал о компенсациях для абонентов, которые остались без связи

Технические неполадки компании "Мегафон" затронули абонентов в нескольких регионах. Генеральный директор Сергей Солдатенков сообщил, что компания предоставит

"Вымпелком" отдаст "Евросеть" компании "Мегафон"

Российская телекоммуникационная компания "Вымпелком" отдаст ритейлер "Евросеть" своему конкуренту на рынке мобильной связи организации "Мегафон". Сумма

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости