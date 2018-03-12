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| | Компания Google изменит привычную панель поиска для смартфонов

Компания Google изменит привычную панель поиска для смартфонов

Сегодня, 11:15
Компания Google решила изменить свою поисковую панель для смартфонов и других мобильных устройств. Скриншоты нового поисковика выложили инсайдеры еще несколько недель назад. На данный момент панель проходит режим тестирования на территории Швеции.

Компания Google изменит привычную панель поиска для смартфонов

 

Кардинально изменилась в дизайне панели, во-первых, геометрия самой строки, она стала более округлой и сглаженной по краям. Во-вторых, многоцветную надпись Google дизайнеры заменили на одну букву «G», которую разместили в левом углу панели. В третьих, модераторы полностью удалили привычный синий квадрат с увеличительным стеклом, означавший ранее кнопку поиска. В четвертых, все панельные надписи рубрик: «Картинки», «Видео», «Все» - не прикрыты снизу и сверху сплошной линией, что избавляет пользователя от лишних движений курсора.

На данный момент разработчики из Google отказались представлять новую панель на своем сайте, представив все любопытным отправиться за информацией к шведским пользователям.
Сергей Денисов
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