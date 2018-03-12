Компания Google изменит привычную панель поиска для смартфонов

Компания Google решила изменить свою поисковую панель для смартфонов и других мобильных устройств. Скриншоты нового поисковика выложили инсайдеры еще несколько недель назад. На данный момент панель проходит режим тестирования на территории Швеции.

Сергей Денисов

Кардинально изменилась в дизайне панели, во-первых, геометрия самой строки, она стала более округлой и сглаженной по краям. Во-вторых, многоцветную надпись Google дизайнеры заменили на одну букву «G», которую разместили в левом углу панели. В третьих, модераторы полностью удалили привычный синий квадрат с увеличительным стеклом, означавший ранее кнопку поиска. В четвертых, все панельные надписи рубрик: «Картинки», «Видео», «Все» - не прикрыты снизу и сверху сплошной линией, что избавляет пользователя от лишних движений курсора.На данный момент разработчики из Google отказались представлять новую панель на своем сайте, представив все любопытным отправиться за информацией к шведским пользователям.