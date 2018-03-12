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| | В 2018 году Apple выпустит несколько новинок с Face ID

В 2018 году Apple выпустит несколько новинок с Face ID

Сегодня, 10:47
Представители корпорации Apple заявили о намерении более активного внедрения своей технологии по распознаванию лиц Face ID. Согласно имеющейся информации прессы, сразу несколько новинок от Apple в этом году должны быть оснащены данной системой.

В 2018 году Apple выпустит несколько новинок с Face ID

 

Согласно данным специалистов компании Loup Ventures, которые изучают данные финансовой отчетности производителя датчиков VCSEL, Apple намерены представить целую серию устройств с Face ID. Вероятнее всего, произойдет это уже во второй половине текущего года. Более четких сроков эксперты предоставить не могут.

Следует также добавить, что пресса уже писала о том, что Apple забронировали для себя место на выставке WWDC 2018 года. Именно на этой выставке купертинская компания должна показать некоторые «свежие» продукты, оснащенные функцией Face ID.

Стоит напомнить, что создатель голосового помощника Siri не так давно выступил с заявлением о том, что искренне разочарован тем, как Apple используют его изобретение на данный момент. Он уверен в том, что Siri необходимо было использовать только лишь для развлечений и путешествий.
Николай Офицеров
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