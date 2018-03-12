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| | Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев

Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев

Сегодня, 09:04
Далеко не ведущие бренды представляют продвинутые инновационные технологии. К примеру, сканер отпечатка пальцев прямо в экране хотел практически каждый пользователь Samsung и Apple, а получить смогут, в результате, поклонники Nokia в их новом устройстве Nokia 9.

Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев

 

Интересно и то, что впервые анонс смартфона с соответствующим функционалом состоялся в январе текущего года. Речь идет о Vivo X20 UD. Дактилоскопический модуль находился не в одном конкретном месте, а почти на всей нижней площади экрана. Это не какой-то там концепт, а действительно полностью готовый продукт, который будет доступен каждому желающему.

На выставке MWC 2018 состоялся официальный анонс смартфона Nokia 8 Sirocco, который создавался китайской корпорацией-владельцем Nokia HMD Global. Данный аппарат получил массу интересных особенностей, однако, при этом, сохранил прошлогодний процессор Snapragon 835, поэтому данный флагман не сможет составить конкуренцию тем же Huawei P20, Xiaomi Mi 7 и прочим телефонам топового уровня. LG G7 и Samsung Galaxy S9 и вовсе являются пока что недостижимой высотой для Nokia.

Руководство компании прекрасно понимает, что добиться этого возможно исключительно технологиями, обходящим свое время. Профильное издание пока поделилось фактами без какой-либо конкретики. Источнику удалось узнать, что главной чертой новинки встанет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, который работать будет на определенном участке поверхности.

Nokia 9, как также планируется, сможет похвастать лучшей камерой среди всех мобильных устройств на сегодняшний день. Что именно имеется в виду никто не сообщает.
Николай Офицеров
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