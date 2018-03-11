Смартфон Vivo Xplay7 получит выдвижную камеру

Компания-производитель Vivo официально презентовала самый безрамочный смартфон Vivo Apex. Согласно обнародованным данным, экран аппарата занимает 91% передней поверхности.

Домбровский Сергей

По словам инсайдеров, Vivo Apex начнут массово выпускать через несколько месяцев. Мобильное устройство оснащено дисплеем размером 5,99 дюйма. Управляет телефоном восьмиядерный чипсет Snapdragon 845. Отличительной особенностью Vivo Apex является наличие выдвижной камеры, способной практически моментально принимать правильное положение. В итоге снимки получаются более хорошими при меньшей затрате сил и энергии. Расположенный внизу дисплея сканер отпечатков пальцев должен отлично справляться с возложенными на него обязанностями.На корпусе Vivo Apex расположены разъемы USB. По словам инсайдеров, мобильное устройство появится на рынках в ценовом диапазоне, варьирующемся в пределах 1 тысячи долларов США. Официальных заявлений о стоимости гаджета от представителей производителя не поступало.