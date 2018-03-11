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| | Смартфоны Huawei Y9 2018 оснастили четырьмя камерами и емким аккумулятором

Смартфоны Huawei Y9 2018 оснастили четырьмя камерами и емким аккумулятором

Вчера, 22:01
Компания Huawei официально представила смартфон Y9 2018. Отличительной особенностью данного аппарата является наличие четырех камер и аккумулятора на 4 тысячи мАч.

Смартфоны Huawei Y9 2018 оснастили четырьмя камерами и емким аккумулятором

 

Huawei Y9 2018 управляется системой Android Oreo с надстройкой EMUI 8.0. Сзади расположен общий блок с двумя камерами на 13 и 2 МП, а спереди с датчиками на 16 и 2 МП. Аппарат содержит чипсет Kirin 659 с восемью ядрами частотой 2,36 ГГц. Данный процессор справится со сложными задачами и порадует пользователя высокой производительностью. Huawei Y9 оснащен ОЗУ объемом 3 ГБ и внутренней памятью емкостью 32 ГБ с возможностью расширения путем использования microSD.

Телефон поддерживает Wi-Fi 802 и Bluetooth 4.1. В задней части гаджета расположен сканер отпечатков пальцев. Аппарат представлен в разных цветах, его стоимость составит порядка 200 евро. Официальных заявлений со стороны представителей Huawei относительно цены мобильного устройства не поступало. Смартфон поступит на рынки в разных комплектациях. Самая дорогая содержит ОЗУ размером 8 ГБ, а встроенную память объемом 256 ГБ.
Домбровский Сергей
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