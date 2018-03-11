Samsung Galaxy S9 показал неожиданные результаты на тестах JerryRigEverything

Блогер под ником JerryRigEverything протестировал новый смартфон Samsung Galaxy S9. Результат испытаний не оставил равнодушными рядовых пользователей и экспертов.

Домбровский Сергей

Блогер достал складной нож и начал царапать поверхность передового гаджета. Samsung Galaxy S9 с достоинством справился с испытанием. Изгиб не стал причиной неприятностей. Стеклянная поверхность с двух сторон не повлияла на прочность мобильного устройства. Телефон продолжат отлично работать даже с множеством царапин. Сканер отпечатков пальцев выполнял свои функции. Больше всего экспертов удивила проверка открытым огнем. Дисплей аппарата восстановился без особых проблем, хотя это нетипично для AMOLED-экранов.Samsung Galaxy S9 доступен по предварительному заказу. В Южной Корее количество желающих приобрести данный смартфон на 30% меньше, чем показатели его предшественника. Только 180 тысяч Galaxy S9 намерены купить телефон по предзаказу. Руководители удивляются столь низкому спросу.