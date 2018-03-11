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| | В США создана уникальная секс-кукла, у которой можно менять головы

В США создана уникальная секс-кукла, у которой можно менять головы

Сегодня, 20:30
Американская компания RealDoll, которая известна не просто секс-игрушками, а целыми силиконовыми роботами, представила свою новинку – куклу Солана. Самое удивительное в секс-кукле это то, что роботу можно менять головы, которые идут вместе с ней в комплекте.

В США создана уникальная секс-кукла, у которой можно менять головы

 

Мэтт Макмуллен проинформировал, что его новое изобретение будет удобным для пользования, так как мужчинам не нужно покупать много разных роботов для секса, а можно обойтись всего одной, у которой меняются лица и цвет волос. При этом головы крепятся к телу при помощи магнитов и без проблем могут чередоваться.

Также в новых куклах установлены специальные датчики в самых интимных местах и если к ним прикасаться, искусственная подруга будет выдавать сексуальные звуки. По словам Макмуллена, Солана совсем скоро появится на мировом рынке и будет стоить около 10 тысяч долларов.
Светлана Славянская
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