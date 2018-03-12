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| | Приложение Microsoft Pix помогает налаживать бизнес-контакты

Приложение Microsoft Pix помогает налаживать бизнес-контакты

Сегодня, 07:20
Разработчики Microsoft усовершенствовали «умное» приложение Microsoft Pix. С функцией Business Card можно делать не только качественные фото, но и управлять своими контактами, даже на сервисе LinkedIn.

Приложение Microsoft Pix помогает налаживать бизнес-контакты

 

Мобильное приложение Microsoft Pix пользуется технологиями искусственного интеллекта. Это приложение помогает создавать профессиональные фотоснимки. Pix следит за всеми параметрами фотосъемки. Ручная обработка фото также возможна.

Добавленная новая функция Business Card играет роль секретаря и помогает управлять контактными данными. Усовершенствованное приложение механически вносит в перечень контактов информацию с визитки. Для этого нужно просто навести камеру смартфона на соответствующие данные. Кроме этого, приложение связывает новый внесенный контакт с контактом владельца мобильного устройства на сервисе LinkedIn. С помощью функции Business Card Pix будут зафиксированы номера телефонов, e-mail и URL адреса. Бизнес-контакты будут внесены с полной информацией – профиль пользователя, место и опыт работы, имеющиеся заметки.
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