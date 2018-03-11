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| | Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона

Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона

Сегодня, 16:19
Эксперт по мобильным устройствам Илья Корнейчук объяснил, какими принципами нужно руководствоваться при покупке смартфонов, чтобы не допустить роковой ошибки и не жалеть о приобретении.

Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона

 

Сейчас выбор на рынке гаджетов велик, множество компаний предлагают различные телефоны на любой вкус и кошелек. Дабы не запутаться в огромном количестве аппаратов, Корнейчук дал несколько рекомендаций. Смартфоны желательно покупать у официального дистрибьютора производителя. В этом случае шансы приобрести «кота в мешке» значительно сокращаются, поскольку аппараты у представителей компаний-разработчиков проходят необходимую сертификацию. Прямо в магазине нужно тщательно изучить документацию и ознакомиться с комплектующими, дабы по приходу домой не удивляться неприятному сюрпризу.

Эксперт советует протестировать работу смартфона при покупке и обращать внимание на нюансы. Если приобретаешь iPhone, а на нем установлена ОС Android, этот факт должен сразу вызывать озабоченность, поскольку на iOS данный аппарат работать не станет. Если изначально пользователь понимает, что столкнулся с подделкой, то следует отказаться от приобретения и поискать более подходящий аппарат в другом магазине. Специалист рекомендует ознакомиться с руководством по эксплуатации перед покупкой гаджета.
Домбровский Сергей
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