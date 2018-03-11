Назван простой способ сделать запись с экрана iPhone X

Компания Apple запустила обновленную операционную систему iOS 11 для своих смартфонов iPhone, а также для iPads и iPod. Однако после обновления многие пользователи потеряли одну из самых полезных новых функций, а именно возможность делать запись с экрана смартфона.

Светлана Славянская

После обновления гаджетов до iOS 11 прошлые версии iPhone и iPad получили новую возможность iPhone X, а именно делать запись экрана, которая позволяет пользователю снимать видео о том, что происходит на экране его гаджета.Для того, чтобы активировать функцию записи, необходимо в настройках зайти в «Центр управления» и выбрать настройку элементов управления. Затем нужно прокрутить вниз и нажать на зеленый значок рядом с функцией «Экранная запись». Чтобы начать работу с записью видео, нужно зажать круг, тогда телефон начнет записывать все, что находится на экране.