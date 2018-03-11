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Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте

Сегодня, 14:45
10 марта компанией Leica была продемонстрирована камера M Monochrom (Type 246) Stealth Edition, отличающаяся способностью снимтаь в полной темноте. Аппарат создан на основе ранней модели 2015 года M Monochrom (Type 246).

Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте

 

От первоначальной цифровой камеры новый аппарат отличается дизайном. Металлический корпус устройства отделан черными матовыми элементами. Накладки на корпусе также выполнены в черном цвете. Маркировка камеры сделана краской, которая имеет свойство светится в темноте. Черный цвет аппарата делает его невидимым в темноте. Технические параметры у нового устройства такие же, как у первоначальной модели.

Компанией планируется изготовить только 125 «невидимых» камер. Кроме самого аппарата, в набор будет входить объектив Summicron-M 35 mm F2 ASPH с крышкой, черный ремешок и документ, подтверждающий подлинность. В продажу камеры Stealth Edition поступят в конце марта. Предварительная стоимость новой модели составит 15,7 тыс. долларов.
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