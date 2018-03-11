Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и 4 ГБ оперативной памяти

Компания ZTE выставила на обзор новейший фаблет N3 под маркой Nubia. В организации сообщается, что смартфон имеет Full HD+ экран и процессор Snapdragon 652. Аппарат относится к средней категории девайсов.

Новый фаблет оснащен 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 пикселей. Соотношение сторон на Nubia N3 18:9, за качество матрицы отвечает IPS.Центральной системой в смартфоне выступил процессор Qualcomm Snapdragon 625, который оснащен 8 ядрами. Он работает совместной с архитектурной ARM Сortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.В Nubia N3 вместили 4 ГБ «оперативки» и флеш-накопитель размером 64 ГБ. Сзади корпуса расположен дактилоскопический сканер. Основная камера имеет два сенсора – 15 и 5 МП. Фронтальная камера оснащена 16 МП.Аккумулятор емкостью 5000 мАч. Производители установили на аппарат Android 7.1 Nougat. Цена нового фаблета пока что неизвестна.