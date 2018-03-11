Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и 4 ГБ оперативной памяти

Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и 4 ГБ оперативной памяти

Сегодня, 14:30
Компания ZTE выставила на обзор новейший фаблет N3 под маркой Nubia. В организации сообщается, что смартфон имеет Full HD+ экран и процессор Snapdragon 652. Аппарат относится к средней категории девайсов.

Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и 4 ГБ оперативной памяти

 

Новый фаблет оснащен 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 пикселей. Соотношение сторон на Nubia N3 18:9, за качество матрицы отвечает IPS.

Центральной системой в смартфоне выступил процессор Qualcomm Snapdragon 625, который оснащен 8 ядрами. Он работает совместной с архитектурной ARM Сortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.

В Nubia N3 вместили 4 ГБ «оперативки» и флеш-накопитель размером 64 ГБ. Сзади корпуса расположен дактилоскопический сканер. Основная камера имеет два сенсора – 15 и 5 МП. Фронтальная камера оснащена 16 МП.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч. Производители установили на аппарат Android 7.1 Nougat. Цена нового фаблета пока что неизвестна.
Новости по теме
Бюджетные гаджеты, вышедшие за неделю
Бюджетные гаджеты, вышедшие за неделю

В подборке бюджетных гаджетов за неделю вас ждут доступный смартфон Blackview и камера с панорамным обзором от Nubia.

Мощный смартфон Nubia X8 получит процессор Snapdragon 820 и 2K-дисплей
Мощный смартфон Nubia X8 получит процессор Snapdragon 820 и 2K-дисплей

В Сети появились сведения о технических характеристиках мощного смартфона Nubia X8, который будет оснащен процессором Snapdragon 820 и дисплеем с разрешением

Смартфон ZTE Nubia Z9 запечатлели рядом с iPhone 6
Смартфон ZTE Nubia Z9 запечатлели рядом с iPhone 6

Смартфон ZTE Nubia Z9 запечатлели рядом с iPhone 6. Не исключено, что устройство может стать флагманом по соотношению площади дисплея к площади передней панели.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости