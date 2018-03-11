Муравьи, которые водят хоровод вокруг iPhone, озадачили пользователей Cети

В соцсетях активно обсуждают муравьев, которые «водят хоровод» при моменте, когда лежащий на асфальте iPhone получает вызов.

Известно, что ролик был выложен на просторы YouTube 30 августа 2015 года, где источником послужил канал ViralVideoLab. В комментарии к видео указано, что автор положил гаджет в кучку муравье. Поначалу насекомые метались в различных направлениях, но после звонка на iPhone, муравьи сменили свое поведение.«В эксперименте не было пострадавших животных», - пошутил владелец канала ViralVideoLab. Автор ролика не может объяснить тот факт, почему насекомые контролирует смартфон.Пользователи стали обсуждать в комментариях, что на муравьев влияет вибрация iPhone. Также многие начали писать, что возможно это из-за магнитного излучения, но нужно провести эксперимент с другой мелодией звонка. Самые зрячие узрели, что ролик на самом деле подделка.«Лол, народ.... это подделка! На этом видео есть только один настоящий муравей. Тот, который ползет по телефону», - написала в комментарии Flyreonna. Ролик в свое время навел много шума вокруг себя. Изданию Independent даже пришлось опросить энтомологов о таком поведении муравьев.