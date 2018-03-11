Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Эксперт провёл крэш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+

Эксперт провёл крэш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+

Сегодня, 09:43
Специалисты продемонстрировали на YouTube cравнению работы гаджетов iPhone X и Samsung Galaxy S9+. При падении оба смартфона показали практически равные результаты.

Эксперт провёл крэш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+

 

Изначально ведущий канала EverythingApplePro «уронил» устройства на уровне таза в двух положения: плашмя и боковой гранью. Такое испытание прошло без поражений. Второе тестирование было с высоты роста человека. IPhone X выстоял это испытание, а вот конкурент одержал трещины на задней панели. Но всё же «яблочная десятка» потерпела крах с расстояния 2-х метров. Результат был аналогичен Galaxy 9+.

При тесте «лицом» вниз оба аппараты получили травмы: У iPhone X треснул экран, а у оппонента произошёл отказ при нажатии на дисплей. В конечном итоге, эксперт доломал гаджеты, когда бросил их с высоты 3х метров. Из этого можно сделать вывод, что оба устройства имеют одинаковую прочность.
Новости по теме
Эксперты сравнили на прочность смартфоны iPhone 8 Plus и Galaxy Note8
Эксперты сравнили на прочность смартфоны iPhone 8 Plus и Galaxy Note8

Эксперты популярного YouTube-канала PhoneBuff решили проверить на прочность iPhone 8 Plus и его прямого конкурента — Galaxy Note8. Для тестирования смартфонов

Флагман Samsung Galaxy Note 8 уступил в скорости iPhone 7 Plus
Флагман Samsung Galaxy Note 8 уступил в скорости iPhone 7 Plus

Флагман Samsung Galaxy Note 8 уступил в скорости iPhone 7 Plus во время тестового испытания. Новинка от южнокорейской компании потерпела крах, и отдав победу

Краш-тест: Samsung Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7
Краш-тест: Samsung Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7

Смартфон Samsung Galaxy S8 оказался намного прочнее iPhone 7. Видео краш-теста аппаратов блогер TechRax опубликовал в YouTube.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости