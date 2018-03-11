Эксперт провёл крэш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+

Специалисты продемонстрировали на YouTube cравнению работы гаджетов iPhone X и Samsung Galaxy S9+. При падении оба смартфона показали практически равные результаты.

Изначально ведущий канала EverythingApplePro «уронил» устройства на уровне таза в двух положения: плашмя и боковой гранью. Такое испытание прошло без поражений. Второе тестирование было с высоты роста человека. IPhone X выстоял это испытание, а вот конкурент одержал трещины на задней панели. Но всё же «яблочная десятка» потерпела крах с расстояния 2-х метров. Результат был аналогичен Galaxy 9+.





При тесте «лицом» вниз оба аппараты получили травмы: У iPhone X треснул экран, а у оппонента произошёл отказ при нажатии на дисплей. В конечном итоге, эксперт доломал гаджеты, когда бросил их с высоты 3х метров. Из этого можно сделать вывод, что оба устройства имеют одинаковую прочность.