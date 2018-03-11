Эксперт провёл крэш-тест Phone X и Samsung Galaxy S9+Сегодня, 09:43
Эксперты популярного YouTube-канала PhoneBuff решили проверить на прочность iPhone 8 Plus и его прямого конкурента — Galaxy Note8. Для тестирования смартфонов
Флагман Samsung Galaxy Note 8 уступил в скорости iPhone 7 Plus во время тестового испытания. Новинка от южнокорейской компании потерпела крах, и отдав победу
Смартфон Samsung Galaxy S8 оказался намного прочнее iPhone 7. Видео краш-теста аппаратов блогер TechRax опубликовал в YouTube.