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| | Все смартфоны Samsung остались без главного новшества 2018 года

Все смартфоны Samsung остались без главного новшества 2018 года

Вчера, 20:21
В этом году создается дактилоскопический модуль, встраиваемый в экран. Данную разработку признали главным новшеством нынешнего времени и именно без нее остались все смартфоны южнокорейской компании Samsung.

Все смартфоны Samsung остались без главного новшества 2018 года

 

Некоторые производители мобильных устройств уже внедрили дактилоскопический модуль, интегрированный в дисплей. Samsung в этом плане отстает от конкурентов. Сканер отпечатков пальцев единогласно признали главным новшеством 2018 года. В последнее время в адрес южнокорейской компании звучит критика из-за чрезмерной стоимости телефонов. По цене продукция Samsung догоняет популярные iPhone X. Производитель жалуется на снижение спроса на аппараты. Аналитики корпорации ожидали совсем других показателей.

Samsung собирается внедрить сканер отпечатков пальцев в экране в 2019 году. До сих пор удалось реализовать эту задумку инженеров только китайской фирме Vivo. Данная компания стимулирует конкурентов к более активной деятельности. Спрос на Samsung S9 и Samsung S9+ существенно ниже планируемых показателей. Одной из основных причин является высокая цена.
Домбровский Сергей
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