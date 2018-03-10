К концу 2018 года доля безрамочных девайсов достигнет 45%

После выставки Mobile World Congress-2018, где были представлены безрамочные смартфоны, аналитики из TrendForce считают, что 45% всех мобильных аппаратов станут безрамочными к концу этого года.

Татьяна Преображенская

Согласно статистике, в прошлом году компании-производители мобильных аппаратов приобрели 230 млн дисплеев с параметрами 18:9. Большая часть дисплеев была закуплена во второй половине 2017-го, во время пика популярности безрамочных гаджетов. Моду на безрамочные смартфоны задали компании Apple, Xiaomi и Samsung. Samsung создала практически все экраны.Аналитики предполагают, что в этом году на рынке флагманов как минимум 45% девайсов будут безрамочными. В 2020 таких гаджетов будет 87%, а в 2021 – 92 %. В настоящее время на рынках реализации смартфонов даже бюджетные устройства стали безрамочными.