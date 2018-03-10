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| | Эксперты назвали десятку бюджетных «убийц» iPhone X

Эксперты назвали десятку бюджетных «убийц» iPhone X

Сегодня, 19:15
Юбилейный гаджет от компании Apple - iPhone X – был отпущен в свободное плавание в прошлом году. К великому огорчению многих фанатов бренда, юбиляр не оправдал ожиданий и качеством никого не удивил. Более того, эксперты назвали более десяти бюджетных смартфонов, которые претендуют на звание настоящих «убийц» девайса от Apple.

Эксперты назвали десятку бюджетных «убийц» iPhone X

 

Многие компании задались целью выпустить дешевые «клоны» десятой модели «яблочного» смартфона, чем практически «добили» Apple. Экономичные гаджеты с аналогичным набором опций и схожим дизайном презентовали на выставке MWC-2018. Главными «киллерами» iPhone X стали устройства от бренда Huawei. Модели P20 и P20 Pro в «коварных» целях оснастили искусственным интеллектом и внедрили в него чип Kirin 970. Еще один нож в «яблочную» модель воткнули представители Asus и их аппараты Zenfone и 5Z. В продажу эти устройства поступят в начале этого лета и будут торговаться всего по 480 долларов, что в несколько раз меньше стоимости десятого айфона. А в апреле пройдет презентация UMIDIGI Z2 и One, которые будут стоить и того меньше – 300 долларов. Вместе с привлекательной ценой гаджеты получили дактилосканер поддержку LTE и возможность беспроводной зарядки.

О своих «телефонных» амбициях заявили и в Ulefone. Свои гаджеты T2 Pro, T2 и X производители оснастили отличным IT-комплектом и конкурентными камерами Elephone A4 Pro уже многих заинтересовал низкой ценой к которой прибавят неплохие ТТХ. Однако главными соперниками десятой генерации iPhone аналитики считают мощный Doogee V; Oukitel U18 и U19 ивсего за 170 долларов, а также Vivo V9; Leagoo S9 за 150 долларов. При такой скромной цене он удивит владельца опцией распознавания личности.
Дарья Светозарова
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