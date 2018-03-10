Эксперты назвали десятку бюджетных «убийц» iPhone X

Юбилейный гаджет от компании Apple - iPhone X – был отпущен в свободное плавание в прошлом году. К великому огорчению многих фанатов бренда, юбиляр не оправдал ожиданий и качеством никого не удивил. Более того, эксперты назвали более десяти бюджетных смартфонов, которые претендуют на звание настоящих «убийц» девайса от Apple.

Дарья Светозарова

Многие компании задались целью выпустить дешевые «клоны» десятой модели «яблочного» смартфона, чем практически «добили» Apple. Экономичные гаджеты с аналогичным набором опций и схожим дизайном презентовали на выставке MWC-2018. Главными «киллерами» iPhone X стали устройства от бренда Huawei. Модели P20 и P20 Pro в «коварных» целях оснастили искусственным интеллектом и внедрили в него чип Kirin 970. Еще один нож в «яблочную» модель воткнули представители Asus и их аппараты Zenfone и 5Z. В продажу эти устройства поступят в начале этого лета и будут торговаться всего по 480 долларов, что в несколько раз меньше стоимости десятого айфона. А в апреле пройдет презентация UMIDIGI Z2 и One, которые будут стоить и того меньше – 300 долларов. Вместе с привлекательной ценой гаджеты получили дактилосканер поддержку LTE и возможность беспроводной зарядки.О своих «телефонных» амбициях заявили и в Ulefone. Свои гаджеты T2 Pro, T2 и X производители оснастили отличным IT-комплектом и конкурентными камерами Elephone A4 Pro уже многих заинтересовал низкой ценой к которой прибавят неплохие ТТХ. Однако главными соперниками десятой генерации iPhone аналитики считают мощный Doogee V; Oukitel U18 и U19 ивсего за 170 долларов, а также Vivo V9; Leagoo S9 за 150 долларов. При такой скромной цене он удивит владельца опцией распознавания личности.