Китай начнет разработку стандарта мобильной связи 6G

В Китае будут работать над созданием мобильной связи стандарта 6G. Такой информацией поделился министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй во время первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.

Дарья Светозарова

Ученые Поднебесной выступили с инициативой создания связи в формате 6G еще в конце минувшего года, поэтому министр считает важным развивать «интернет вещей» одновременно с расширением спектра возможностей сотовой связи. Мяо Вэй подчеркивает, что быстрый технический рост должен предусматривать не только общение людей между собой с помощью мобильной связи, но и контакт человека с машиной. Это, по его словам, и является движущим фактором в развитии данных технологий.Министр уточнил, что некоторые направления «интернета вещей» до попадания в общий доступ должны пройти определенный путь, как производство и применение беспилотного транспорта. В приоритете, по словам Мяо Вэя, находится обеспечение безопасности, а ключевой задачей становится «всеобщая машинизация».