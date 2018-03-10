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| | Китай начнет разработку стандарта мобильной связи 6G

Китай начнет разработку стандарта мобильной связи 6G

Сегодня, 18:51
В Китае будут работать над созданием мобильной связи стандарта 6G. Такой информацией поделился министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй во время первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.

Китай начнет разработку стандарта мобильной связи 6G

 

Ученые Поднебесной выступили с инициативой создания связи в формате 6G еще в конце минувшего года, поэтому министр считает важным развивать «интернет вещей» одновременно с расширением спектра возможностей сотовой связи. Мяо Вэй подчеркивает, что быстрый технический рост должен предусматривать не только общение людей между собой с помощью мобильной связи, но и контакт человека с машиной. Это, по его словам, и является движущим фактором в развитии данных технологий.

Министр уточнил, что некоторые направления «интернета вещей» до попадания в общий доступ должны пройти определенный путь, как производство и применение беспилотного транспорта. В приоритете, по словам Мяо Вэя, находится обеспечение безопасности, а ключевой задачей становится «всеобщая машинизация».
Дарья Светозарова
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