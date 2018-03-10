Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги

Компания Chuwi в скором времени выпустит планшет-компьютер под названием Hi9 Air. Устройство сможет функционировать в сетях четверного поколения (LTE).

Операционной системой гаджета послужит Android. Инсайдеры сообщают, что планшет оборудован дисплеем 10,1 дюйма по диагонали. Работать экран будет на матрице IPS. Разрешение гаджета составляет 2560 x 1600 пикселей. К сожалению, данные о камерах не раскрывают.«Сердцем» устройства выступит однокристальная система Helio X20 (MT6797) от компании MediaTek. Чип содержит в себе десять вычислительных ядер. Они сгруппировались в три кластера: это две Cortex-A72 c частотой 2,1 ГГЦ и четыре Cortex-A53 с частотой 1,4 и 1,9 ГГЦ. Графика базируется на контроллере ARM Mali-T880 MP4.Главной фишкой аппарата станет возможность подключаться к сетям четвертого поколения LTE Cat-6. Отметим, что планшет обзаведется двумя разъёмами для SIM-карт. Инсайдеры информируют, что платформа Helio X20 обеспечит поддержку беспроводного подключения Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.Устройство оснащено 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Габариты планшета-компьютера составляют 241,7 х 172 х 8,2 мм.Цену на новый гаджет и дату выпуска назовут чуть позже.