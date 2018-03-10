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| | Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги

Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги

Сегодня, 18:10
Компания Chuwi в скором времени выпустит планшет-компьютер под названием Hi9 Air. Устройство сможет функционировать в сетях четверного поколения (LTE).

Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги

 

Операционной системой гаджета послужит Android. Инсайдеры сообщают, что планшет оборудован дисплеем 10,1 дюйма по диагонали. Работать экран будет на матрице IPS. Разрешение гаджета составляет 2560 x 1600 пикселей. К сожалению, данные о камерах не раскрывают.

«Сердцем» устройства выступит однокристальная система Helio X20 (MT6797) от компании MediaTek. Чип содержит в себе десять вычислительных ядер. Они сгруппировались в три кластера: это две Cortex-A72 c частотой 2,1 ГГЦ и четыре Cortex-A53 с частотой 1,4 и 1,9 ГГЦ. Графика базируется на контроллере ARM Mali-T880 MP4.

Главной фишкой аппарата станет возможность подключаться к сетям четвертого поколения LTE Cat-6. Отметим, что планшет обзаведется двумя разъёмами для SIM-карт. Инсайдеры информируют, что платформа Helio X20 обеспечит поддержку беспроводного подключения Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

Устройство оснащено 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Габариты планшета-компьютера составляют 241,7 х 172 х 8,2 мм.

Цену на новый гаджет и дату выпуска назовут чуть позже.
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