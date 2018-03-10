Релиз игры Days Gone переносится 2019 год

Ожидаемый всеми геймерами премьерный выпуск боевика Days Gone переносится на 2019 год. Об этом сказали представители компании на своем сайте.

Сергей Денисов

На официальной страничке популярной игры календарь также сдвинулся на один год. Эта печальная новость для фанатов, которые поверили президенту компании SIE Worldwide Studios Сюхэй Ёсида, объявившего недавно о том, что новая версия появится в продаже в конце 2018. Новая версия игры появилась полтора года назад и быстро набрала популярность среди профессиональных игроков, благодаря массе новых технических возможностей, которые разработчики дали основным персонажам.Однако вскоре обнаружилось, что все технические «навороты» удается использовать только при ограниченных количествах альтернатив, которые у героев, по заявке компании, безграничны. Сейчас, по утверждению руководства фирмы, идет круглосуточная работа над гармонизацией, технических возможностей героев, сюжета и корректировки номенклатуры бонусов, предусмотренных за возрастание масштаба использования потенциала каждого этапа игры.