Samsung объявила официальную дату выхода Android 8.0 Oreo

Представители компании-производителя Samsung объявили официальную дату выхода OC Android 8.0 Oreo. Отметим, что новые модели популярных смартфонов уже познакомились с программой, но подружиться так и не смогли.

Анна Котова

На сайте компании опубликовано сообщение, в котором говориться, что Android 8.0 Oreo выйдет в мир вместе с новым смартфоном Galaxy Note 8. Это произойдет уже 30 марта. Через некоторое время после выхода OC пользователи других моделей телефонов смогут обновить свою операционную систему на новую. Обновление будет проходить в три этапа: 30 марта, 13 апреля и 25 мая. На последнем этапе обновленную OC получат Galaxy A5, A7 и A3 2017 года выхода.Те, у кого есть Galaxy S8, уже успели ознакомиться с функциями и особенностями Android 8.0 Oreo. Однако это знакомство не увенчалось успехом. Многие пользователи начали жаловаться на то, что их гаджеты самостоятельно включали функцию перезагрузки, причем это происходило постоянно.