Клавиатура новых Apple MacBook перестанет залипать благодаря новой технологии

Собственно говоря, технология «бабочка» - против шумного набора и залипания клавиш, была разработана специалистами корпорации еще полтора года назад. Однако она обладала существенными недостатками. Шум удара по клавише был понижен, но их залипание осталось на прежнем статистическом уровне.
Пыль, влага и прочие факторы мелкой среды оседали в щелях клавиатуры и давали «сбой кнопки». Пролив жидкости на клавиатуру вообще выводило устройство из работы. Но вот, наконец, менеджеры корпорации заявили, что разработана технология «бабочка» нового поколения, которая сделает недоступной проникновение в устройство даже самой мелкой пыли, а также обезопасит компьютер о попадания жидкости. То есть можно пролить чашку кофе на клавиатуру без всяких последствий. Постоянные клиенты уже ожидают обещанных устройств, которые планируют внедрить уже в этом году.