Клавиатура новых Apple MacBook перестанет залипать благодаря новой технологии, которую успешно запатентовала компания в конце прошлого года.

Сергей Денисов

Собственно говоря, технология «бабочка» - против шумного набора и залипания клавиш, была разработана специалистами корпорации еще полтора года назад. Однако она обладала существенными недостатками. Шум удара по клавише был понижен, но их залипание осталось на прежнем статистическом уровне.Пыль, влага и прочие факторы мелкой среды оседали в щелях клавиатуры и давали «сбой кнопки». Пролив жидкости на клавиатуру вообще выводило устройство из работы. Но вот, наконец, менеджеры корпорации заявили, что разработана технология «бабочка» нового поколения, которая сделает недоступной проникновение в устройство даже самой мелкой пыли, а также обезопасит компьютер о попадания жидкости. То есть можно пролить чашку кофе на клавиатуру без всяких последствий. Постоянные клиенты уже ожидают обещанных устройств, которые планируют внедрить уже в этом году.