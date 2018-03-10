Google: Скорость интернета увеличится до скорости света

Знаменитая на весь мир корпорация Google решила все свои силы направить на то, чтобы увеличить скорость всего интернета.

Анна Котова

Отметим, что в 2016 году была разработана программа AMP, которая обладает способностью при загрузке страниц увеличивать скорость загрузки сайтов на мобильных устройствах. С этой программой загрузка происходит за доли секунд. Именно благодаря такой способности эксперты компании планируют ускорить весь интернет. Однако у AMP есть недостаток – эту разработку могут поддерживать только Google, Twitter, Bing и Baidu. Специалисты планируют усовершенствовать AMP, что приведет к тому, что все страницы, которые соответствуют всем параметрам, будут обрабатываться как AMP-страницы.Представители корпорации пока не сообщают, когда именно пользователи смогут ознакомиться с новой разработкой. Отметим, что после того, как создание обновлений завершиться, все должны проверить международные организации, что может затянуться на несколько лет. Также в Google проинформировали, что в дальнейшем в основу других разработок будет браться AMP.