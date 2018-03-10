Эксперты научили, как проверять гарантию на iPhone

Технические специалисты рассказали о хитростях, которые помогут пользователям проверить наличие гарантии на смартфонах iPhone. Для того, чтобы проверить наличие гарантии на устройство, пользователю понадобится серийный номер смартфона и доступ в интернет.

Александр Вест

Многие пользователи осведомлены о том, что в течение первых 90 дней владельцы iPhone получают поддержку, которая осуществляется в телефонном режиме, а также официальную гарантию компании-производителя, которая поможет бесплатно отремонтировать гаджет при наличии какой-либо неисправности. Однако, не все пользователи имеют сведения о том, как осуществить проверку наличия самой гарантии смартфона. Эксперты рассказали о том, что для этого необходимо зайти в настройки устройства, перейти в раздел «Основные» и выбрать параметр «Об этом устройстве».Найдя в данном разделе серийный номер устройства, необходимо авторизоваться на сайте appleid.apple.com, используя полученный код и Apple ID. В разделе интернет-ресурса «Проверка права» на поддержку и обслуживание выведется вся актуальная информация о гарантии смартфона.