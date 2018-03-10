Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Эксперты научили, как проверять гарантию на iPhone

Эксперты научили, как проверять гарантию на iPhone

Сегодня, 16:52
Технические специалисты рассказали о хитростях, которые помогут пользователям проверить наличие гарантии на смартфонах iPhone. Для того, чтобы проверить наличие гарантии на устройство, пользователю понадобится серийный номер смартфона и доступ в интернет.

Эксперты научили, как проверять гарантию на iPhone

 

Многие пользователи осведомлены о том, что в течение первых 90 дней владельцы iPhone получают поддержку, которая осуществляется в телефонном режиме, а также официальную гарантию компании-производителя, которая поможет бесплатно отремонтировать гаджет при наличии какой-либо неисправности. Однако, не все пользователи имеют сведения о том, как осуществить проверку наличия самой гарантии смартфона. Эксперты рассказали о том, что для этого необходимо зайти в настройки устройства, перейти в раздел «Основные» и выбрать параметр «Об этом устройстве».

Найдя в данном разделе серийный номер устройства, необходимо авторизоваться на сайте appleid.apple.com, используя полученный код и Apple ID. В разделе интернет-ресурса «Проверка права» на поддержку и обслуживание выведется вся актуальная информация о гарантии смартфона.
Александр Вест
Новости по теме
Apple дала возможность пользователям проверить iPhone 6S
Apple дала возможность пользователям проверить iPhone 6S

Компания Apple дала возможность пользователям проверить приобретенное устройство iPhone 6S с помощью созданного интерфейса на собственном сайте. Причинами

Специалисты рассказали, как отличить новый iPhone от восстановленного
Специалисты рассказали, как отличить новый iPhone от восстановленного

Специалисты рассказали о том, как отличить новый аппарат серии iPhone от аналогичного, который был восстановлен. В последнее время происходит немало случаев

Apple признала наличие серьезной проблемы в iPhone
Apple признала наличие серьезной проблемы в iPhone

Сотрудники корпорации Apple признали, что в флагманском смартфоне iPhone 6 Plus присутствует серьезная проблема. Представители компании пообещали бесплатно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости