«Лаборатория Касперского» сообщила об уязвимостях популярных смарт-камер

Представитель компании «Лаборатория Касперского» Владимир Дащенко сообщил об уязвимостях популярных смарт-камер Hanwha Techwin. Эти устройства связываются с пользователями через облачное хранилище.

Домбровский Сергей

Данный факт и является причиной уязвимостей. По словам Дащенко, при желании хакеры могут проникнуть во внутреннюю сеть, получить пароли и конфиденциальную информацию. Кибермошенники способны приобрести полный контроль над Hanwha Techwin. Сотрудники «Лаборатории Касперского» предупредили компанию-производителя. Менеджеры этой организации сообщили о возникнувшей проблеме техническим специалистам и те частично ликвидировали уязвимость. Для того, чтобы полностью от нее избавиться, понадобиться больше времени.Смарт-камеры стали причиной опасений, так как связь с пользователем происходит через незащищенное облачное хранилище. Это облегчает задачу хакерам, желающим получить доступ к личным данным юзеров.