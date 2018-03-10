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| | «Лаборатория Касперского» сообщила об уязвимостях популярных смарт-камер

«Лаборатория Касперского» сообщила об уязвимостях популярных смарт-камер

Сегодня, 16:46
Представитель компании «Лаборатория Касперского» Владимир Дащенко сообщил об уязвимостях популярных смарт-камер Hanwha Techwin. Эти устройства связываются с пользователями через облачное хранилище.

«Лаборатория Касперского» сообщила об уязвимостях популярных смарт-камер

 

Данный факт и является причиной уязвимостей. По словам Дащенко, при желании хакеры могут проникнуть во внутреннюю сеть, получить пароли и конфиденциальную информацию. Кибермошенники способны приобрести полный контроль над Hanwha Techwin. Сотрудники «Лаборатории Касперского» предупредили компанию-производителя. Менеджеры этой организации сообщили о возникнувшей проблеме техническим специалистам и те частично ликвидировали уязвимость. Для того, чтобы полностью от нее избавиться, понадобиться больше времени.

Смарт-камеры стали причиной опасений, так как связь с пользователем происходит через незащищенное облачное хранилище. Это облегчает задачу хакерам, желающим получить доступ к личным данным юзеров.
Домбровский Сергей
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