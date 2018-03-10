В России 300 тысяч компьютеров подверглись атаке хакеров

Эксперты мировой корпорации Microsoft недавно успешно предотвратили хакерские атаки на 400 тысячах компьютеров по всему миру. Среди них также оказались и россияне, их насчитали около 300 тысяч. Информация об этом размещена на официальной странице компании в интернете.

Анна Котова

По информации корпорации, специализированная антивирусная программа Windows Defender Antivirus выявила и заблокировала больше 80 тысяч вредоносных программ-тоянов. Выявить вирусы получилось благодаря функции антивирусника к анализу поведения, а также возможности машинного обучения. Сообщается, что данные вредоносные программы были запущены для того, чтобы завладеть всеми компьютерными системами, а также в дальнейшем адаптировать их для добычи криптовалюты Electroneum.Компания Microsoft также поведала, что кроме российских пользователей, атакам могли подвергнуться устройства жителей Турции и Украины. Ранее информировалось, что эксперты выявили новый вирус-вымогатель массового поражения Data Keeper. Этот вирус кодирует все файлы на компьютере, а у пользователя требует выкуп в криптовалюте.