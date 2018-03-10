Неттоп CTL Chromebox CBx1 обойдётся в 200 долларов США

Через четыре недели корпорация CTL выйдет на рынок с настольным компьютером бюджетного формата Chromebox CBx1, который будет оснащен операционной системой Chrome OS.

Сергей Денисов

Принципиальное отличие от ноутбуков и нетбуков в том, что разработчики Неттоп расположили на операционную платформу Intel Kaby Lake. Для этого пришлось ввести в начинку 14-нанометровый процессор Celeron 3865U с двумя вычислительными ядрами, но без вычленения мультипотоковости. В состав чипа будет входить графический контроллер Intel HD Graphics 610 с частотой 300–900 МГц. Новое устройство будет включать 4 Гб оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гб. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. будет наличествовать разъем для сетевого кабеля и аудиоразьем.Цена на мини-компьютер составит 200 американских долларов, дисплей обойдется покупателю еще в 130 долларов.