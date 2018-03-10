В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами

Пользователь под ником NIXOLAS загрузил видео, на котором запечатлен пустынный участок суши с вихревыми образованиями. Поверхность планеты в ролике населяли тысячи роботов, созданных инженерами компании Boston Dynamics. В Сети небывалой популярностью пользуются видеоролики, на которых показаны двигательные функции различных роботов, созданных специалистами компаний. В опубликованном видеоролике с помощью профессионального монтажа был воссоздан сценарий, в котором данные устройства захватили мир, после чего стали бездумно сновать по безлюдной пустоши.
В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботамиСегодня, 16:28
В Сети было обнародовано видео, снятое разведывательными подразделениями Донецкой народной республики (самопровозглашенной), на котором показаны все
Разработчики из компании Boston Dynamics решили показать обновленную версию своей роботизированной собаки под названием SpotMini. Девелоперы встроили ей
Компания Boston Dynamics, разработавшая ряд уникальный роботов, стала собственностью владельца ARM, организации SoftBank Group. Как сообщили представители