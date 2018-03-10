В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами

На видеохостинге YouTube было обнародовано видео, в котором автор в шуточной форме показал последствия захвата Земли разумными роботами, полностью уничтожившими человечество, добившись своего окончательного господства.

Многие пользователи не смогли сдержать смеха, так как видеоролик сопровождается пафосным голосом, который повествует о гибели всего человечества, а также прекращении жизни всего живого на планете, покрытой необитаемой пустошью.

Александр Вест

Пользователь под ником NIXOLAS загрузил видео, на котором запечатлен пустынный участок суши с вихревыми образованиями. Поверхность планеты в ролике населяли тысячи роботов, созданных инженерами компании Boston Dynamics. В Сети небывалой популярностью пользуются видеоролики, на которых показаны двигательные функции различных роботов, созданных специалистами компаний. В опубликованном видеоролике с помощью профессионального монтажа был воссоздан сценарий, в котором данные устройства захватили мир, после чего стали бездумно сновать по безлюдной пустоши.