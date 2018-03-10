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| | Apple угрожает: При удалении аккаунта, личные данные пользователя окажутся в Сети

Apple угрожает: При удалении аккаунта, личные данные пользователя окажутся в Сети

Сегодня, 16:03
Один из китайских пользователей приложения Apple iCloud пожелал отказаться от услуг Apple, после того, как власти КНР приняли закон о хранении личных данных юзеров только в Китае. Мужчина обратился в службу технической поддержки и вместо того, чтобы выполнить просьбу пользователя, сотрудник начал угрожать и шантажировать клиента.

Apple угрожает: При удалении аккаунта, личные данные пользователя окажутся в Сети

 

Когда клиент обратился к сотруднику корпорации с просьбой об удалении аккаунта, то работник попытался уговорить юзера не удалять учетную запись. Однако клиент оказался настойчивым и продолжал стоять на своем. Тогда сотрудник Apple узнал у владельца смартфона данные учетной записи, авторизировался и стал шантажировать китайца.

На данный момент пока неизвестно, был ли этот инцидент самоуправством одного из работников «яблочной» корпорации или же это политика у Apple такая. Но пользователи Apple ID все же должны задуматься. Стоит отметить, что невзирая на высокую стоимость смартфонов компании Apple, продукция имеет огромный спрос среди российских пользователей.
Татьяна Преображенская
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