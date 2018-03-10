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| | Light Phone 2 защитит ребенка от "чернухи" в сети

Light Phone 2 защитит ребенка от "чернухи" в сети

Сегодня, 14:52
Многие родители по всему миру спорят относительно возраста, в котором ребёнку можно покупать смартфон. Новый гаджет Light Phone 2 позволит родителям не беспокоиться о неподходящем контенте, с которым может ознакомиться их ребёнок, используя телефон.

Light Phone 2 защитит ребенка от "чернухи" в сети

 

Большинство родителей хотят, чтобы их ребёнок всегда оставался на связи, однако, опасаются, что социальные медиа в Сети смогут навредить психике их чада. Новый гаджет под названием Light Phone 2 станет идеальным приобретением для обеспокоенных родителей, которые не хотят покупать своему ребёнку смартфон с тысячами приложений, которые могут навредить его психике. С помощью Light Phone 2 можно звонить и отправлять текстовые сообщения, а сам гаджет при этом не обезображен архаичным дизайном, напоминая по внешнему виду общепринятую форму сенсорного смартфона.

Разработчики Light Phone 2 заявили о том, что данное устройство подойдёт как детям, так и взрослым, которые могут приобрести его в качестве второго устройства для удобного и быстрого поддержания связи без награмождений всяческих ярлыков и батареи, которая в смартфонах разряжается в весьма краткие сроки.
Александр Вест
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